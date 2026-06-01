Премьер Литвы: Украина должна стать членом ЕС до 2030 года

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене выступила за полноправное членство Украины в ЕС до 2030 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, цитирует LRT.

Ругинене отметила, что процесс вступления Украины в Европейский Союз должен быть ускорен так, чтобы страна стала полноценным членом до 2030 года.

"Украина должна стать полноправным членом ЕС до 2030 года. Этот процесс затянулся слишком долго. Поэтому мы должны сделать все, чтобы его ускорить", – сказала глава правительства Литвы.

"Очень важно, чтобы все шесть разделов переговоров о членстве Украины в ЕС были открыты сейчас, в это время", – подчеркнула она.

Ее заявление прозвучало после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц в письме к лидерам стран блока предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" без права голоса на период ее переговоров о вступлении.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое предложение несправедливым.

