В Кремле сравнили с пиратством задержание Францией подсанкционного танкера

В Кремле назвали незаконным задержание Францией подсанкционного танкера, следовавшего из России.

Как сообщает "Интерфакс", пишет "Европейская правда", об этом в понедельник заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Россия считает противоправным задержание Францией подсанкционного танкера.

"Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством. Мы совершенно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом", – сказал спикер Кремля.

Он добавил, что Россия принимает меры для защиты своих грузовых судов и "продолжит их с учетом этого негативного опыта".

Напомним, утром 1 июня президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании накануне российского нефтяного танкера Tagor, находящегося под западными санкциями. Задержание призошло в Атлантическом океане в международных водах, при поддержке ряда партнеров, в частности Британии.

В начале мая береговая охрана Швеции задержала подсанкционное судно вблизи побережья Треллеборга.