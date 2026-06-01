На Мальте произошел взрыв на фабрике фейерверков, есть пострадавшие

Новости — Понедельник, 1 июня 2026, 14:33 — Мария Емец

На Мальте утром в понедельник произошел мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков, пострадали два человека.

Об этом сообщает Times of Malta, пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел около 6:30 1 июня в районе залива Салина на предприятии по производству фейерверков Lourdes Fireworks Factory, дым от пожара был виден из многих частей острова.

 

Взрывная волна выбила окна и двери в зданиях на значительном расстоянии вокруг фабрики. От обломков пострадали двое фермеров, работавших неподалеку в поле. Погибло неуточненное количество домашних животных.

 

Из близлежащих ферм поступают сообщения о значительных материальных убытках, включая повреждения хозяйственных построек, гибель животных и стрессовое состояние выживших, которых напугали взрывы.

Напомним, в январе в результате пожара на фабрике в Греции погибли 5 работников.

В конце мая в результате взрыва на венгерском нефтеперерабатывающем заводе MOL погиб человек.

