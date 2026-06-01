На Мальте произошел взрыв на фабрике фейерверков, есть пострадавшие

На Мальте утром в понедельник произошел мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков, пострадали два человека.

Об этом сообщает Times of Malta, пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел около 6:30 1 июня в районе залива Салина на предприятии по производству фейерверков Lourdes Fireworks Factory, дым от пожара был виден из многих частей острова.

A fireworks factory has exploded in the limits of Magħtab earlier this morning. The explosion was so strong that it was felt even in Gozo and other locations such as Ħaż Żebbuġ. Sources confirmed that the factory belongs to the Lourdes Band Club of San Ġwann and fortunately there… pic.twitter.com/PRTihDa7hQ – TheMalteseHerald (@malteseherald) June 1, 2026

Взрывная волна выбила окна и двери в зданиях на значительном расстоянии вокруг фабрики. От обломков пострадали двое фермеров, работавших неподалеку в поле. Погибло неуточненное количество домашних животных.

Из близлежащих ферм поступают сообщения о значительных материальных убытках, включая повреждения хозяйственных построек, гибель животных и стрессовое состояние выживших, которых напугали взрывы.

Напомним, в январе в результате пожара на фабрике в Греции погибли 5 работников.

В конце мая в результате взрыва на венгерском нефтеперерабатывающем заводе MOL погиб человек.