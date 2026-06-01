Премьер Мальты принял присягу на третий срок

На Мальте принял присягу премьер-министр Роберт Абела, лидер Лейбористской партии, переизбранный на эту должность.

Об этом сообщает Times of Malta, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 1 июня, Абела принял присягу на церемонии с участием президента, в сопровождении ближайших членов семьи, и официально начал работу на посту премьера третий срок подряд. Он стал первым премьер-министром от Лейбористской партии с 1981 года, который в третий раз вступает в должность.

После официальной части Абела пешком отправился в офис премьера, здороваясь и фотографируясь со сторонниками, которые по этому случаю собрались на улицах Валетты.

В минувшие выходные лейбористы в четвертый раз подряд выиграли парламентские выборы на Мальте; они были досрочными.

Роберт Абела занимает должность премьер-министра с 2020 года, а его Лейбористская партия находится у власти с 2013 года.

Абела в свое время заменил на посту Джозефа Муската, которому пришлось уйти в отставку на фоне политического кризиса из-за убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.