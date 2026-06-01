Мнения поляков о президенте Навроцком остаются разделенными поровну

Через год после президентских выборов в Польше деятельность президента Кароля Навроцкого положительно оценивают примерно столько же граждан, сколько и отрицательно.

Как сообщает TVN24, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса от IBRiS по заказу Wirtualna Polska.

На вопрос о том, как респонденты оценивают работу Кароля Навроцкого на президентском посту, 48% дали ей положительную оценку (среди них "однозначно положительно" оценивают президента 23,6%, "скорее положительно" – 24,6%).

О негативной оценке заявили 50,1% опрошенных (из них 23,4% – "однозначно негативно", 26,7% – "скорее негативно"); 1,7% не определились с мнением.

Хотя формально преобладает негативная оценка, разница – в пределах статистической погрешности. Сбор данных проводился 28-29 мая среди 1000 респондентов.

Опрос опубликовали к годовщине второго тура президентских выборов в Польше, состоявшихся 1 июня 2025 года. Тогда Навроцкий победил кандидата от "Гражданской коалиции" с 50,89%.

В апреле по опросу IBRiS Навроцкий оставался лидером рейтинга доверия к польским политикам и увеличил отрыв от других.

Другой опрос показал, что более 50% поляков считают, что стране не нужна новая конституция, идею которой продвигает Навроцкий.