Навроцький наростив рейтинг довіри серед поляків

Президент Польщі Кароль Навроцький збільшив відрив від інших політиків, яким найбільше довіряють поляки.

Про це повідомило у четвер видання Onet, оприлюднивши результати опитування IBRiS, пише "Європейська правда".

Президент Кароль Навроцький набрав серед респондентів 49,1% позитивних оцінок ("однозначно довіряю" – 24,4%, "скоріше довіряю" – 24,7%). Це на 2,8 процентного пункту більше, ні було у березневому опитуванні.

Негативну думку про президента мають 41,6% опитаних ("абсолютно не довіряю" – 28,5%, "скоріше не довіряю" – 13,1%). Це означає, що Навроцький – єдиний політик у списку, який має більше позитивних оцінок, ніж негативних.

Друге місце посів прем'єр-міністр Дональд Туск, якому довіряють 39,2% респондентів ("абсолютно довіряю" – 17,9%, "скоріше довіряю" – 21,3%). Погано про главу уряду думають 53,2% опитаних ("абсолютно не довіряю" – 39,8%, "скоріше не довіряю" – 13,4%).

Таким чином Дональд Туск посунув із другої сходинки главу МЗС Радослава Сікорського, який довго утримував цю позицію і тепер опустився на третє місце. Сікорський має 37,4% позитивних оцінок і рівно 50% негативних.

Це означає, що як прем'єр-міністр, так і міністр закордонних справ мають більше негативних оцінок, ніж позитивних.

Лідером в рейтингу від опозиції залишається віцепрезидент партії "ПіС" Матеуш Моравецький, якому довіряють 36,8% опитаних, що на 2,7 процентного пункту більше, ніж місяць тому. Колишній прем'єр-міністр претендує на входження до трійки лідерів рейтингу.

Натомість квітневе опитування CBOS свідчить, що позитивна оцінка роботи Навроцького у квітні погіршилась на 5 процентних пунктів – до 45% з 50% у березні.

Інше опитування засвідчило, що у разі парламентських виборів найближчої неділі партія Туска і "Лівиця" отримали би достатньо голосів, щоб формувати більшість.