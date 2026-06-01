Чехия может выдать Германии неонациста, сменившего пол ради заключения в женской тюрьме

Чехия должна экстрадировать 55-летнюю немецкую правую радикалку Марлу Свеню Либих в Германию, где ее ждет тюремное заключение.

Такое решение принял Региональный суд в Пльзене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Либих изначально была осуждена немецкими судами как мужчина Свен Либих, но она официально сменила пол и теперь идентифицирует себя как женщина. 9 апреля ее арестовали детективы, которых прозвали "охотниками за черепами", вблизи города Аш в регионе Хеб недалеко от границы с Германией на основании европейского ордера на арест.

Решение суда еще не является окончательным, Либих сохранила право на обжалование.

В 2023 году суд в Галле приговорил Либиха к одному году и шести месяцам лишения свободы за подстрекательство, клевету, оскорбления и нарушение авторских прав на произведения искусства. Приговоренный не добился успеха в апелляции. По данным СМИ, он затем официально сменил пол, чтобы попасть в женскую тюрьму.

Либих должна была отбывать наказание в женской тюрьме в Хемнице, но в прошлом году она туда не поехала. Либих заявила, что не хочет быть экстрадированной в Германию, поскольку обеспокоена своей безопасностью и достоинством в немецкой тюрьме. Она боится, что попадет в тюрьму вместе с мужчинами и подвергнется издевательствам, а также выразила опасения за свою жизнь.

Либих привели в зал суда двое мужчин и две женщины из тюремной службы. В коридоре перед журналистами она кричала на немецком и английском языках на мужчин-охранников, чтобы те ее не трогали. Она была одета в обтягивающую футболку с леопардовым принтом, у нее были покрашенные в красный цвет ногти и красные губы. Она появилась с поседевшими усами и новой прической – на бритой голове у нее осталась лишь полоска коротких волос, тянущаяся от лба к затылку, частично окрашенная в красный цвет.

Хотя Либих утверждает, что не является расисткой, ранее в Германии ее шесть раз осуждали за оскорбления, клевету, диффамацию и публичное подстрекательство к расовой дискриминации.

