У Римі перевіряють, як відреставрований херувим отримав обличчя Мелоні

Римська єпархія заявила, що починає розслідування після того, як херувим на фресці в базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна в Римі почав нагадувати прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні після проведення реставраційних робіт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Ansa.

Католицька церква поставилася до ситуації, яка викликала неоднозначні реакції в суспільстві, серйозно, заявивши, що "негайно розпочне необхідні перевірки для встановлення можливої відповідальності залучених сторін".

"Поновлюючи зобов’язання Римської єпархії щодо збереження своєї мистецької та духовної спадщини, ми рішуче наголошуємо, що образи сакрального мистецтва та християнської традиції не можуть бути використані або експлуатовані, адже вони призначені виключно для підтримки літургійного життя та особистої й спільнотної молитви", – йдеться в заяві єпархії Рима.

Обличчя херувима, що досить точно нагадує риси Мелоні

Перевірку оголосили на тлі вимог опозиційних партій пролити повне світло на те, що сталося.

Реставратор Бруно Вентінетті, який виконував роботи, пояснив, що лише відновив лінії оригінальної фрески.

Сама прем’єрка пожартувала з приводу резонансу в соцмережах, запитавши: "Невже я схожа на херувима?".

Минулого літа Музеї Ватикану представили останню й найважливішу з відреставрованих кімнат Рафаеля – вражаючі фрескові зали в Апостольському палаці.