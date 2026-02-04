В Італії стерли частину церковної фрески янгола з обличчям Мелоні

Херувима на фресці в базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна в Римі, який почав нагадувати прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні після проведення реставраційних робіт, за наказом парафіяльного священника було стерто зі стінопису.

Про це пише Ansa, передає "Європейська правда".

У середу, 4 лютого, обличчя, схоже на Мелоні, було зафарбоване – наразі херувим зображений без голови.

"Я завжди говорив, що якщо (зображення Мелоні) викличе розбіжності, ми його приберемо. Була ціла черга людей, які приходили подивитися на нього, замість того щоб слухати месу або молитися. Це було неприйнятно", – сказав священник церкви Даніеле Мікелетті.

2 лютого Римська єпархія заявила, що починає розслідування після того, як херувим на фресці почав нагадувати Мелоні після проведення реставраційних робіт.

Перевірку оголосили на тлі вимог опозиційних партій пролити повне світло на те, що сталося.

Реставратор Бруно Вентінетті, який виконував роботи, пояснив, що лише відновив лінії оригінальної фрески.

Сама прем’єрка пожартувала з приводу резонансу в соцмережах, запитавши: "Невже я схожа на херувима?".