В Милане высмеивают мозаику с быком, которого "кастрировали" во время реставрации

Реставрация напольной мозаики в Милане под названием "Разъяренный бык" стала предметом насмешек после того, как, судя по всему, во время работ была стерта важная анатомическая деталь – его яички.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Мозаика XIX века в торговом пассаже "Галерея Викторио Эмануэле II" нуждалась в обновлении, поскольку на крошечных розовых плитках, изображавших яички быка, образовалась небольшая ямка из-за постоянного потока туристов, которые выполняли жест вращения пяткой.

По легенде, если поставить правую пятку на яички быка и трижды повернуться, это принесет процветание – или, по крайней мере, гарантирует возвращение в Милан.

Отреставрированный бык, являющийся символом Турина, столицы Италии на момент его создания, вновь стал доступен для посетителей в понедельник. Однако посетителям может быть трудно найти его яйца.

Когда Марко Гранелли, городской советник Милана, опубликовал в Facebook фото отреставрированной мозаики, выразив одобрение выполненным работам, пост вызвал шквал насмешек и критики.

"Чего-то не хватает", – отметил один из комментаторов, а другой спросил: "А что случилось с яйцами?"

Другие писали, что бык теперь напоминает самца вола – волов обычно кастрируют, чтобы подавить выработку тестостерона, – а некоторые спрашивали, не "кастрировали" ли быка, чтобы отпугнуть туристов от совершения ритуала.

Городской совет Милана обвинили в "цензуре" и растрате государственных средств – по сообщениям, реставрация обошлась в 30 000 евро.

Галерея Витторио Эмануэле II, построенная между 1865 и 1877 годами и расположенная недалеко от Дуомо, является одной из старейших торговых галерей в мире.

Напомним, 2 февраля Римская епархия заявила, что начинает расследование после того, как херувим на фреске стал напоминать премьер-министра Италии Джорджию Мелони после проведения реставрационных работ.

Проверку объявили на фоне требований оппозиционных партий пролить полный свет на то, что произошло.

Реставратор Бруно Вентинетти, который выполнял работы, объяснил, что лишь восстановил линии оригинальной фрески.

Сама премьер-министр пошутила по поводу резонанса в соцсетях, спросив: "Неужели я похожа на херувима?".

В конце концов, по приказу приходского священника херувима был стерт с фрески.