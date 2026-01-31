В Італії спалахнув скандал після того як з’ясувалося, що одна з фресок янгола у базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна в Римі після реставраційних робіт має риси обличчя прем’єрки Джорджі Мелоні.

Про це, повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".

"Я прочитав цю новину в газеті сьогодні вранці і пішов подивитися на реставрацію. Справді, є певна схожість, але про те, чому реставратор зробив це саме так, треба запитати його самого. Я не знаю", – сказав Даніеле Мікелетті, ректор Пантеону та базиліки Сан-Лоренцо-ін-Лучіна, агентству ANSA після того, як Repubblica опублікувало новину (і фото) про реставрацію в базиліці в центрі Рима, де один із відреставрованих ангелів, як кажуть, має риси прем'єр-міністра Джорджі Мелоні.

Здивування і збентеження були першими реакціями в єпархії Риму на новину про те, що після реставрації в базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна було зображено ангела з обличчям Мелоні. Зазначається, що подібних прецедентів не було.

"Ні, я точно не схожа на ангела" – прокоментувала це сама Мелоні в соцмережах, додавши смайлик, і опублікувала фото деталі фрески, на якій нібито зображений херувим з її обличчям.

Реставратор Бруно Валентінетті відкинув закиди про схожість з Мелоні. "Що стосується цього обличчя, – заявляє Валентінетті, – я відреставрував його і відновив те, що було там 25 років тому, те саме. Я повинен був використовувати дизайни і кольори 25-річної давності, це не повинно бути змінено".

На скандал вже відреагували в італійській опозиції.

"Ми вимагаємо, щоб міністр культури Алессандро Джулі негайно зв'язався з Наглядовою радою Риму щодо новин, опублікованих в газеті La Repubblica, про реставрацію базиліки Сан-Лоренцо-ін-Лучіна. Те, що з'ясувалося, є неприйнятним. Припущення, що проєкт реставрації об'єкта, який перебуває під охороною, міг створити образ, який можна приписати сучасному обличчю, є потенційним і серйозним порушенням Кодексу культурної спадщини та ландшафту, який забороняє довільні зміни, модифікації та втручання, що не ґрунтуються суто на наукових та історико-мистецьких критеріях" – йдеться в заяві Ірене Манзі, лідера фракції Демократичної партії (PD) у Комітеті з питань культури Палати депутатів.

"Культурна спадщина Італії не може бути предметом неналежних інтерпретацій, а тим більше трансформацій, які ставлять під загрозу її автентичність та історичну цінність", – підкреслила Манзі.

"Сьогодні вранці ми дізналися з газетної статті про реставраційні роботи в базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна в Римі, де ангел був зображений з обличчям, дуже схожим на обличчя прем'єр-міністра Мелоні. Ця новина нас вразила і, якщо вона підтвердиться, вимагатиме негайного втручання Міністерства культури. Окрім розслідування, необхідно з'ясувати, хто був відповідальним і як виконувалися роботи. Ми не можемо дозволити, щоб мистецтво і культура стали інструментом пропаганди чи чогось іншого, незалежно від того, що зображене обличчя належить прем'єр-міністру" – йдеться у заяві депутатів Руху 5 зірок з комітетів з питань культури Палати депутатів і Сенату.

Минулого літа Музеї Ватикану представили останню й найважливішу з відреставрованих кімнат Рафаеля – вражаючі фрескові зали в Апостольському палаці.

Нагадаємо, у 2023 році державні музеї Італії відвідала рекордна кількість людей – таких показників не було навіть до початку пандемії коронавірусу.