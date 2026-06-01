Машинисты лондонского метро объявили о двух суточных забастовках

Забастовки приведут к перебоям в движении транспорта в Лондоне во вторник и четверг, поскольку некоторые машинисты лондонского метро устроят две 24-часовые забастовки из-за предложенных изменений в их рабочем графике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Профсоюз RMT заявил в понедельник, что забастовки состоятся, поскольку работодатель – компания Transport for London – "не предоставил гарантий в отношении серьезных опасений наших членов" относительно усталости, снижения гибкости и продолжительности смен.

TfL выразила разочарование тем, что профсоюз решил продолжить забастовку, несмотря на заверения относительно нового режима работы.

В прошлом месяце профсоюз отменил запланированные забастовки, чтобы дать возможность провести дополнительные переговоры с TfL.

TfL сообщает, что машинисты прекратят работу с 23:01 по Гринвичу 1 июня до 22:59 по Гринвичу 2 июня.

Аналогичная забастовка запланирована с 3 по 4 июня.

Ожидаются значительные перебои в работе транспорта по всему Лондону.

Забастовки не затронут всю сеть метро, но, согласно веб-сайту TfL, на некоторых линиях движение не будет осуществляться.

Движение поездов начнется позже и закончится раньше, причем уровень перебоев будет различным в разных частях сети.

В Португалии в апреле протестовали против запланированной трудовой реформы.

В начале мая десятки тысяч школьников в Германии протестовали против возможного возвращения обязательной военной службы.