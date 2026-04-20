У Шотландії екоактивісти влаштували протест на курорті Трампа

Екологічні активісти влаштували акцію на підтримку впровадження відновлюваних джерел енергії на одному з гольф-полів президента США Дональда Трампа в Шотландії.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

За повідомленням екологічних активістів групи Greenpeace, у понеділок близько 06:30 ранку троє активістів встановили шість макетів вітрогенераторів на майданчику курорту Trump Turnberry в Південному Ейрширі.

Коли пізніше до місця підійшли гольфісти, активісти прибрали макети вітрогенераторів, щоб не заважати грі.

Активісти заявили, що їхня акція стала відповіддю на неприязнь Трампа до вітрогенераторів та його підтримку нафтової та газової енергетики.

Це сталося після того, як минулого тижня американський президент опублікував на своїй сторінці в Truth Social допис на підтримку збільшення видобутку нафти та газу в Північному морі.

У Greenpeace заявили, що 65% шотландців не підтримують заклик Трампа до збільшення видобутку нафти та газу, натомість підтримуючи відновлювані джерела енергії.

У квітні 2025 року активісти організації Greenpeace створили портрет Трампа на піску неподалік поля для гольфу Trump Turnberry в Шотландії на знак протесту проти політики американського лідера.

У лютому цього року ірландська рада схвалила план сім'ї президента США щодо будівництва бального залу на їхньому полі для гольфу на заході Ірландії, за умови, що вони розроблять план захисту рідкісного виду равликів, які мешкають на цій території.