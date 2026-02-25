Ірландія дала дозвіл на будівництво бального залу Трампа за умови захисту равликів

Ірландська рада схвалила план сім'ї президента США Дональда Трампа щодо будівництва бального залу на їхньому полі для гольфу на заході Ірландії, за умови, що вони розроблять план захисту рідкісного виду равликів, які мешкають на цій території.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у грудні Trump International Golf Club в ірландському Дунбезі, що в графстві Клер, подав заявку на будівництво бального залу на 320 гостей, а син Трампа Ерік заявив, що це буде "найкрасивіший бальний зал у країні".

Однак екологи висловили заперечення, заявивши, що потрібно зробити більше для поліпшення стану рідкісного виду равликів Vertigo angustior, який захищений директивою Європейського Союзу про місця проживання, спрямованою на збереження або відновлення рідкісних видів.

Планувальники Ради графства Клер надали дозвіл на будівництво за умови виконання 14 умов, серед яких – подання гольф-клубом плану щодо збереження та моніторингу равликів перед початком будь-яких робіт.

Згідно з планами, новий бальний зал матиме площу 1240 квадратних метрів, що набагато менше порівняно з 8360 квадратних метрів бального залу, запланованого для Білого дому.

Нагадаємо, нещодавно Національний фонд охорони історичної спадщини, некомерційна організація, створена Конгресом США для захисту історичних будівель, подав позов проти Білого дому з вимогою припинити будівництво нової бальної зали, яке ініціював Трамп.

Пропонована вартість бального залу постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Його масштаби також зросли: спочатку Трамп заявляв, що він "не заважатиме нинішній будівлі", а потім вирішив знести все східне крило.