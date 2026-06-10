Бывший глава МИД Польши: мнение, что мы можем что-то навязать Украине, является большим недоразумением

Война – не лучшее время для дискуссий между Киевом и Варшавой по поводу сложной истории, а мнение, что Польша может что-то навязать в этом вопросе, является большим недоразумением.

Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает "Европейская правда".

Чапутович, который был министром в правительстве Матеуша Моравецкого, отметил, что Польша должна оставить немного пространства для переговоров.

"Война – не лучший момент для Украины, чтобы вести дискуссии о сложных исторических контекстах. Сегодня Украина борется за свое существование, суверенитет и государственность, и мне кажется, что в Польше нет достаточного понимания этого обстоятельства", – отметил он.

Зато, по его словам, со стороны Польши наблюдается попытка воспользоваться сложным положением Украины, чтобы заставить ее изменить свое отношение к историческим вопросам.

"Мы не можем относиться к Украине патерналистски, ведь Украина – сильное государство, имеет почти миллионную армию. Поэтому мнение, что Польша может ей что-то навязать, является большим недоразумением", – подчеркнул Чапутович.

По его мнению, Польша должна была бы уже раньше активнее сотрудничать с Украиной, в частности в вопросе сложной истории, однако президент Кароль Навроцкий до сих пор не посетил Киев по приглашению украинской стороны

"Вместо этого необходимо вести диалог, углублять взаимопонимание и сотрудничество, чтобы спокойно формировать осознание сложных страниц истории и постепенно двигаться к примирению", – подчеркнул Чапутович.

Он отметил, что Польша понесла от Германии гораздо большие потери, но, несмотря на это, Варшаве удалось выстроить союзнические и дружеские отношения с Берлином.

По мнению бывшего главы польской дипломатии, президент Кароль Навроцкий выбрал неправильный инструмент влияния на Украину, инициировав дело о лишении президента Украины Владимира Зеленского польской государственной награды.

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