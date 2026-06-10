Парламент Эстонии одобрил закон о согласии на секс

Парламент Эстонии одобрил так называемый закон о согласии, который вводит требование, согласно которому для вступления в половые отношения необходимо явно выраженное согласие человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

За принятие закона проголосовали 69 депутатов, против были восемь.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, согласно действующим законам, сейчас изнасилованием считаются только те случаи, когда к жертве было применено насилие или она находилась в беспомощном состоянии, то есть не могла сопротивляться или осознавать то, что происходит.

Эстония присоединилась к Стамбульской конвенции, согласно которой наказуемым должно быть уже само вступление в половые отношения без согласия человека, независимо от того, применялось ли насилие или находилась ли жертва в беспомощном состоянии.

Таким образом, после вступления закона в силу для полового контакта или вовлечения человека в другие действия сексуального характера потребуется его согласие.

"Это согласие не обязательно должно быть вербальным, однако оно должно быть четко выраженным и добровольным. Секс без согласия является наказуемым деянием даже в том случае, если к жертве не применялось насилие", – говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу после того, как его одобрит президент.

Во время первого чтения депутаты от оппозиционной EKRE активно критиковали законопроект. Консерваторы назвали его законом мести, заявив, что изменения дадут людям с недобрыми намерениями инструмент для сведения счетов со своими бывшими партнерами.

На днях министр юстиции Германии высказалась за ужесточение формулировок законодательства о согласии на секс, введя принцип, что "только "да" означает "да" – вместо действующего подхода, что "нет" означает "нет".

Такой принцип уже действует в Швеции, Франции, Испании. Летом 2025 года соответствующие изменения поддержал парламент Норвегии.