В НАТО обсудили реакцию на недавние взрывы беспилотников в Румынии

В среду, во время заседания Североатлантического совета, посвященного безопасности в Черноморском регионе, Румыния обратила внимание НАТО на проблему дронов, которые попали на территорию страны из зоны боевых действий в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Заседание длилось почти два часа и состоялось по просьбе Бухареста.

Согласно информации, представленной во время встречи, румынские власти обратились с просьбой об усилении возможностей наблюдения и обороны восточного фланга, в частности путем дополнения радиолокационных систем и средств перехвата дронов.

Эта просьба появилась после двух инцидентов, которые поставили под сомнение безопасность в Черноморском регионе. В Галаце дрон попал в жилой дом, а в Констанце в порту взорвался морской дрон.

После встречи НАТО заявило, что постоянно адаптирует свои оборонительные меры, чтобы реагировать на угрозы, вызванные войной, которую начала Россия против Украины, и увеличением количества инцидентов с дронами вблизи границ Альянса.

"Обязательство НАТО защищать каждый сантиметр территории Альянса требует от нас постоянной адаптации к меняющейся обстановке в сфере безопасности. Как прямое следствие продолжающейся войны России против Украины, мы наблюдаем рост числа инцидентов с дронами вдоль восточного фланга Альянса, как в воздухе, так и на море. НАТО тесно сотрудничает со своими союзниками, чтобы и в дальнейшем эффективно и результативно реагировать на этот вызов, в частности через сегодняшние обсуждения в Североатлантическом совете, посвященные безопасности в Черном море", – отметила пресс-секретарь Альянса в сообщении, опубликованном на платформе X.

Обсуждения в рамках Североатлантического совета сосредоточились на том, как НАТО может усилить мониторинг и оборону восточного фланга в условиях, когда война в Украине продолжает создавать риски для безопасности государств-членов Альянса, находящихся вблизи конфликта.

Напомним, утром 5 июня людей из порта Констанцы в Румынии эвакуировали после взрыва там морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Военно-морские силы Украины позже сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских беспилотных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.

Перед этим, ночью 29 мая, российский ударный беспилотник врезался в крышу жилого многоэтажного дома в румынском Галаце и взорвался, проломив его и вызвав пожар в коридоре квартиры на самом верхнем этаже. Пострадали двое ее жильцов.