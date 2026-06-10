Немецкая бригада проводит первые учения в Литве

Новая немецкая танковая бригада в Литве проводит свои первые боевые учения в этой балтийской стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Командир Кристоф Губер отметил, что учения в Пабраде стали важным шагом на пути к боевой готовности.

Губер отметил, что подразделение извлекает уроки из событий в Украине и должно готовиться к будущим сценариям конфликтов, а не к прошлым войнам.

Германия создала бригаду в ответ на то, что она считает растущей угрозой со стороны России. К 2027 году подразделение должно достичь полной численности около 4 800 солдат и 200 гражданских сотрудников. Литва граничит с Беларусью, союзником России, и российским эксклавом Калининградом.

Около 2 900 военнослужащих и 800 единиц техники из восьми стран НАТО принимают участие в учениях на полигоне Пабраде, расположенном примерно в 15 километрах от белорусской границы.

Бундесвер также развернул более 300 беспилотников в рамках учений, что отражает уроки современной войны.

Германия развернула эту бригаду в Литве в ответ на растущую угрозу со стороны России после ее вторжения в Украину. Подразделение было официально введено в строй в 2025 году, и, как ожидается, к 2027 году оно достигнет полной боевой готовности. Общая численность немецкой бригады в Литве составит 4 800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.

В настоящее время в стране дислоцируется около 1 800 военнослужащих этого подразделения.

Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады – в том числе касательно проживания их семей и доступа к образованию для детей.