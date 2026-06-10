Заместителем главы МВД Грузии стал бывший телохранитель Бидзины Иванишвили

Заместителем нового главы МВД Грузии стал Георгий Бахуашвили, в прошлом личный телохранитель Бидзины Иванишвили – миллиардера, экс-премьер-министра и почетного председателя партии "Грузинская мечта".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.

В заявлении МВД о новом назначении говорится, что "полковник полиции Георгий Бахуашвили назначен заместителем министра внутренних дел Сулхана Тамазашвили".

Ведомство отмечает, что Бахуашвили имеет "многолетний опыт работы в системе МВД" и что до этого он занимал должность директора Департамента генеральной инспекции министерства.

При этом Бахуашвили занял пост главы генеральной инспекции МВД Грузии 30 апреля 2026 года.

Георгий Бахуашвили ранее был личным охранником Бидзины Иванишвили. Бахуашвили обеспечивал охрану Бидзины Иванишвили и его семьи на протяжении 10 лет.

Напомним, в начале этого года бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заключил с прокуратурой соглашение о признании вины, по которому его приговорили к 5 годам тюремного заключения.

Гарибашвили занимал пост премьер-министра с 2021 по 2024 год и ранее, с 2013 по 2015 год, был близким союзником миллиардера Бидзины Иванишвили, которого многие считают фактическим правителем Грузии.

Гарибашвили предъявили обвинение в легализации преступных доходов в особо крупном размере, которое грозило ему лишением свободы на срок до 12 лет.