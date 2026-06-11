Президент Сербии объявил, что в ближайшее время уйдет в отставку

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует в ближайшее время уйти в отставку со своего поста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Danas.

В эфире "Радио Белград" Вучича спросили, планирует ли он уйти в отставку через три-четыре месяца, на что президент ответил "возможно, раньше".

"Я начал упаковывать книги в Администрации президента. У меня много книг, и я смотрю, куда их деть", – сказал Вучич.

Он пояснил, что думает о своей кандидатуре на пост премьер-министра, и добавил, что вечером у него состоится важная встреча.

Вучич также заявил, что "выборы состоятся через несколько месяцев, а через три или четыре месяца – это технический вопрос".

Он также добавил, что ежедневно размышляет над тем, кто из нынешних чиновников у власти мог бы стать новым кандидатом в президенты.

Ранее сообщалось, что Вучич планирует провести внеочередные парламентские выборы до конца текущего года.

Сербию с декабря 2024 года охватили антиправительственные протесты, в частности, с требованием отставки Вучича. Это произошло после того, как 16 человек погибли в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в северном сербском городе Нови-Сад.

Подробнее о протестах в Сербии читайте в статье: Революция без помощи ЕС: почему вспыхнули протесты в Сербии и грозит ли Вучичу падение.