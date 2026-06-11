Украинские дипломаты обратились к властям Люксембурга по поводу выступления россиянки Нетребко

Посольство Украины в Люксембурге выразило обеспокоенность по поводу запланированного выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в филармонии Люксембурга 15 июня и обратилось по этому поводу к соответствующим органам власти.

Об этом говорится в представленном посольством пресс-релизе, сообщает "Европейская правда".

Дипломаты отметили, что на протяжении многих лет Нетребко публично ассоциируется с политическим и культурным истеблишментом Российской Федерации.

Они напомнили, что Нетребко выражала поддержку Владимиру Путину во время его президентских кампаний, получала от него государственные награды и участвовала в инициативах, продвигающих поддерживаемые государством культурные нарративы России.

"В то время, когда Украина продолжает защищать свой суверенитет, территориальную целостность и принципы международного права…, продвижение представителей российского культурного истеблишмента на престижных международных сценах вызывает серьезные этические опасения и опасения относительно репутации", – заявили в посольстве.

Там также подчеркнули, что на протяжении десятилетий Российская Федерация использовала культуру как инструмент влияния и формирования имиджа за рубежом, а понятие "великой русской культуры" часто продвигали, не признавая более широкой реальности, в которой украинская культура была подавлена и отодвинута на второй план.

"На фоне продолжающейся российской военной агрессии против Украины дальнейшее продвижение выдающихся представителей российского культурного истеблишмента рискует способствовать нормализации политики и нарративов государства-агрессора. Посольство хочет подчеркнуть, что пока Российская Федерация продолжает свои атаки на украинские города, гражданское население и культурное наследие, сотрудничество с российскими деятелями искусства, которые воздерживаются от четкой и принципиальной позиции в отношении действий своего государства, воспринимается украинцами как глубоко болезненное", – заявили дипломаты.

Посольство Украины поделилось этими опасениями с соответствующими органами Люксембурга и с уважением призвало "пересмотреть обстоятельства, сопровождающие это мероприятие".

Напомним, в январе театр Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции отменил выступление российских артистов, открыто поддерживающих политику Кремля в отношении Украины.

А в ноябре в Нидерландах отменили концерт пианистки, выступавшей с пропутинскими музыкантами.