В Северной Ирландии вторую ночь подряд продолжались беспорядки из-за нападения с ножом

В Северной Ирландии вторую ночь подряд вспыхнули столкновения между правоохранителями и протестующими, возмущёнными нападением с применением ножа, произошедшим в начале недели.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Полиция применила водометы, чтобы разогнать толпу из около 300 протестующих, которые сожгли грузовик и бросали кирпичи и бутылки с зажигательной смесью в правоохранителей.

Многие протестующие на кольцевой развязке Сендиноуз (в восьми милях от Белфаста) были одеты в темную одежду и маски, и, как сообщается, планировали атаковать отель, в котором размещались мигранты.

Демонстранты снесли садовый забор, чтобы использовать его в качестве баррикады и щита, а также использовали шины, мебель и мусорные баки, чтобы поджечь автомобиль, принадлежащий Департаменту инфраструктуры. Полиция пыталась потушить пламя.

Толпа попыталась поджечь заброшенный дом в том же районе, некоторые из них бросали бутылки с коктейлем Молотова в полицейские позиции.

Как сообщалось, вечером во вторник в Белфасте вспыхнули масштабные беспорядки между протестующими и полицией. Во время беспорядков были подожжены дома, автомобили и автобус в ответ на нападение с использованием ножа. 30-летнему суданцу предъявлено обвинение в покушении на убийство, он должен был предстать перед судом в среду.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Анна Терли обвинила владельца платформы X Илона Маска в нагнетании общественной напряженности перед беспорядками в Северной Ирландии.

Вечером 2 июня в британском городе Саутгемптон протесты против убийства Генри Новака переросли в насильственные столкновения с правоохранителями.