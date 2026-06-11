СМИ: "радикальная реформа" дипломатической службы ЕС не произойдет быстро

Несмотря на инициативы "радикального реформирования" дипломатической службы Евросоюза EEAS быстрых решений в этом вопросе не ожидается, поскольку для этого придется вносить изменения в договоры ЕС.

Об этом в комментарии ERR сказал неназванный чиновник EEAS, пишет "Европейская правда".

Собеседник отметил, что в вопросе реформирования внешнеполитической службы Евросоюза не ожидается быстрых решений – в том числе и потому, что для радикальных изменений нужно будет вносить поправки в договоры ЕС, а для этого их должны поддержать все страны.

"Мы в тесном контакте с Францией, но работа над этой инициативой еще на начальной стадии, и нет оснований ожидать быстрых решений. Это будет решение стран-членов, потому что статус EEAS определен договорами ЕС", – сказал чиновник, добавив, что в свое время службу создали именно для того, чтобы избежать доминантной роли Еврокомиссии во внешней политике.

"Формирование общей внешней политики ЕС при участии 27 стран-членов – это сложный процесс. И страны-члены, и высокая представительница, и EEAS постоянно размышляют над тем, как сделать этот процесс более эффективным", – добавил он.

Напомним, издание Financial Times узнало, что Париж и Берлин выступили с предложением радикальной реорганизации внешнеполитической службы ЕС, которая существует уже 15 лет, с целью улучшения реакции Евросоюза на геополитические кризисы.

Ранее сообщалось, что руководительница EEAS Кая Каллас столкнулась с критикой в первые месяцы своей работы – ее обвиняли в слишком агрессивных высказываниях против России и конфронтации с администрацией Дональда Трампа.

Издание Politico писало о напряженных отношениях между Каллас и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.