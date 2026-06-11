В Румынии хотят просить Украину программировать дроны на самоподрыв на случай потери контроля

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце предлагает просить Украину о том, чтобы морские беспилотники программировали на самоподрыв на случай потери контроля и приближения к территориальным водам Румынии.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Мируце отметил, что предлагает просить Украину о программировании ее беспилотных катеров таким образом, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля над ними у территориальных вод Румынии, в пределах 12 морских миль.

По его словам, предложение уже обсуждали в рамках Министерства обороны и это то, что технически возможно реализовать.

"То есть, если дрон случайно достигает этой линии, его автономным решением должен быть самоподрыв. Если из-за различных сбоев над ним утрачен контроль и он оказывается в этой зоне, он не должен двигаться дальше... Я хочу предложить нашим украинским соседям обеспечить, чтобы все дроны, которые они запускают через Черное море, были запрограммированы с таким техническим решением", – сказал и.о. министра.

Напомним, утром 5 июня в порту Констанцы взорвался морской беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.

Военно-морские силы Украины позже сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.

На этой неделе во время заседания Североатлантического совета, посвященного безопасности в Черноморском регионе, Румыния подняла вопрос об усилении возможностей наблюдения и обороны восточного фланга НАТО.