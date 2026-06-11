Брюссель "рассмотрит" возможный запрос Украины на покупку систем ПВО в США на средства кредита ЕС

Украина до сих пор не подала в Еврокомиссию заявку на следующие транши 90-миллиардного кредита Евросоюза, которые касаются военной поддержки, но в случае необходимости закупить на эти средства ракеты для систем противовоздушной обороны в США, такой запрос будет рассмотрен.



Об этом сообщил спикер Европейской комиссии Балаж Уйвари в ответ на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе в четверг, 11 июня.



Еврокомиссия может рассмотреть запрос Украины на покупку ракет и перехватчиков для систем ПВО в США на средства кредита ЕС на 90 млрд евро.



"Насколько мне известно, мы еще не получили второй график продукции (заявка от Украины относительно желаемого списка оружия и боеприпасов, которые будут закуплены на средства из второго транша безопасности – "ЕП"). Мы ведем интенсивные дискуссии с Украиной, и, очевидно, если есть интерес к оборудованию… будь то противоракетные системы или системы противовоздушной обороны, это можно поставить на стол переговоров, и мы это рассмотрим", – сказал Уйвари.



Он напомнил, что первый график продукции касался закупки беспилотников, а сумма первого транша безопасности кредита на 90 млрд составит 5,9 млрд евро.



"Выплата (первого транша – "ЕП") ожидается очень скоро, еще в июне", – добавил спикер.



Как сообщала "Европейская правда", первый график оборонной продукции, которая будет закупаться в 2026 году в рамках кредита ЕС 90 млрд евро составит около 6 млрд евро (если точнее, сумма составит 5,9 млрд) и будет потрачен на беспилотники, которые будут производиться в Украине.



Также "ЕвроПравда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки из кредита на 90 млрд евро от ЕС Украина должна принять важные законопроекты. В основу этих требований войдут элементы плана, известный под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Кос" – один из пунктов предусматривает принятие Антикоррупционной стратегии.



Речь идет о реформах верховенства права и противодействия коррупции, в реализации которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.



Больше о второй части кредита ЕС на сумму 90 млрд евро, которая будет касаться поддержки украинского бюджета, читайте в статье Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой – Условия жесткие, но не последние. Что еще потребует ЕС от Украины за 90 млрд евро.