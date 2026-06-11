Одна из ключевых партий в парламенте Румынии не будет голосовать за новое правительство

Национально-либеральная партия Румынии (PNL) официально решила не поддерживать "технократическое" правительство номинированного президентом премьер-министра Эуджена Томака.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Утром 11 июня руководство Национально-либеральной партии Румынии собралось на обсуждение относительно того, как действовать во время голосования за утверждение правительства Томака.

По итогам голосования на партийной встрече единодушно высказались за то, чтобы не поддерживать его. В то же время отмечают, что на заседание не пришли некоторые члены партии, которые имели противоположное мнение.

На партийной встрече также решили, что их фракция будет присутствовать в зале во время заседания по утверждению правительства, но не будет голосовать.

Напомним, Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана – который является представителем PNL.

4 июня президент Румынии Никушор Дан поручил сформировать правительство Еуджену Томаку, депутату Европарламента и своему советнику, который не является представителем ни одной из парламентских партий.

Неофициально сообщают, что президент уже имеет "план Б" на случай, если в парламенте не найдется достаточно голосов для утверждения правительства Томака.