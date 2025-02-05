Російські пранкери розвели топполітика з партії Мерца

Заступник лідера парламентської фракції німецького консервативного блоку ХДС/ХСС Йоганн Вадефул став жертвою фальшивого телефонного дзвінка від російських пранкерів Вована і Лексуса.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив виданню Spiegel.

Вован і Лексус зателефонували Вадефулу і представилися співробітниками президента України Володимира Зеленського. Розмова тривала близько 20 хвилин і стосувалася зокрема виборчої кампанії в Німеччині та військової підтримки України.

Як стверджується, політик ХДС сказав, що Фрідріху Мерцу може знадобитись кілька місяців, щоб вступити на посаду в разі перемоги на виборах до Бундестагу 23 лютого.

Реклама:

Він також розкритикував канцлера Німеччини і лідера Соціал-демократичної партії Олафа Шольца, який "намагається зобразити себе канцлером миру", і наголосив, що Росія "завжди буде ворогом і загрозою для нашої європейської безпеки".

"Цілком очевидно, що я став жертвою цілеспрямованої дезінформаційної кампанії, яка зараз цілеспрямовано розгортається в гарячій фазі виборчої кампанії", – сказав Вадефул.

Політик ХДС додав, що подав заяву про кримінальний злочин.

Владімір Кузнєцов та Алєксєй Столяров, більше відомі як пранкери Лексус і Вован, телефонують відомим західним посадовцям під несправжніми іменами, використовуючи штучний інтелект.

Російські пранкери раніше визнали, що їх фінансує "Газпром".