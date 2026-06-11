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Российские пранкеры обманули вице-премьера по реинтеграции Молдовы

Новости — Четверг, 11 июня 2026, 17:52 — Мария Емец

Российские пранкеры "Вован" и "Лексус", известные телефонными розыгрышами западных чиновников, опубликовали запись разговора с вице-премьером по евроинтеграции Молдовы Кристиной Герасимов, в котором выдали себя за министра иностранных дел Албании.

Об этом сообщают молдавские СМИ, среди которых Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В 18-минутной записи разговора Герасимов с пранкерами, которые выдавали себя за главу МИД Албании, говорили о вопросах евроинтеграции Молдовы, реинтеграции Приднестровья и праздновании Дня победы.

Герасимов в разговоре сказала, что "не видит конкретных шагов" со стороны ЕС на евроинтеграционном пути со времени саммита Европейского политического сообщества в начале мая, и что президент Майя Санду обеспокоена темпами евроинтеграции.

После публикации видео Герасимов вышла с комментарием в своем Facebook, где заявила, что "чем активнее Молдова продвигается на европейском пути, тем активнее становятся попытки дезинформации со стороны России".

"В случае с опубликованным материалом речь идет о фрагментах, вырванных из контекста разговора, похожего на многие телефонные разговоры, которые у меня бывают с европейскими дипломатами и партнерами. Из более длинного разговора отобрали, сократили и привели лишь отдельные фрагменты для создания ложных интерпретаций и нанесения ущерба имиджу Республики Молдова", – заявила Кристина Герасимов.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как пранкеры Лексус и Вован, уже много лет звонят известным западным чиновникам под ненастоящими именами, в последнее время используя искусственный интеллект.

В начале 2025 года, когда в Германии продолжалась предвыборная кампания, они обманули будущего главу МИД Германии Иоганна Вадефуля, представившись сотрудниками президента Украины Владимира Зеленского.

Российские пранкеры ранее признали, что их финансирует "Газпром".

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