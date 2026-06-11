В Бундестаге обсуждают проект об ответственности сервисов аренды электросамокатов

В парламенте Германии обсуждают новый законопроект, предусматривающий ответственность сервисов проката электросамокатов за инциденты с участием их транспорта.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Проект, инициированный министром юстиции, направлен на усиление ответственности сервисов проката электросамокатов в случае ДТП и инцидентов с их транспортом – их будут считать причастными, даже если со стороны компании конкретной вины нет.

Сейчас в случае ДТП на прокатном самокате часто происходит так, что самокатчик исчезает с места происшествия, или же конкретный виновник неизвестен, а пострадавшим приходится самостоятельно разбираться с последствиями.

В случае принятия инициативы они или их страховая компания смогут обращаться к прокатной компании, самокат которой замешан в инциденте. В итоге прокатные сервисы будут материально заинтересованы в том, чтобы установить участника аварии, выяснить обстоятельства и взыскать с него средства.

В ассоциации, объединяющей прокатные сервисы, говорят, что это "нереалистично". Например, если запаркованный прокатный самокат упал и кто-то споткнулся о него, или он повредил запаркованное авто – нужны какие-то доказательства, это вина последнего арендатора, или самокат толкнули посторонние люди.

На это звучат контраргументы, что закон побуждает прокатные сервисы пересмотреть бизнес-модель и, например, перейти к зонам парковки, за пределами которых оставить самокат будет невозможно.

Изменениями в конце 2025 года в Германии распространили на мелкий электротранспорт правила, применяемые к велосипедам и ввели штрафы для нарушителей ПДД на самокатах; изменения заработают с 2027 года после переходного периода.

В Греции хотят ужесточить регулирование электросамокатов после ДТП с несовершеннолетними.