Финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия хорошо осведомлена о том, как Россия вооружается и развивает инфраструктуру в соседних с его страной регионах.

Об этом он сказал в комментарии Yle, передает "Европейская правда".

По его словам, за границей все происходит в соответствии с планами России.

"Там возводятся новые сооружения, а также реализуется программа вооружения, которую они проводят в наиболее подходящее для этого время. Неудивительно, что в то же время мы, конечно, в Финляндии и в НАТО, укрепляем собственные оборонные возможности", – сказал министр.

По мнению Хяккянена, Европа должна идти в ногу с темпами вооружения России.

Министр не вдается в подробности относительно того, что Финляндия знает о вооружении России, но комментирует этот вопрос в целом.

"Россия создает новые военные подразделения, увеличивает численность войск, а также наращивает потенциал, чтобы иметь возможность быстро мобилизовать войска из других частей России", – отметил он.

По словам Хяккянена, гражданам не стоит этим беспокоиться.

"Финны могут быть спокойны", – добавил он.

Совместное исследование ряда СМИ из стран Северной Европы и Балтии на днях установило, что Россия развивает у своих границ новую инфраструктуру для размещения десятков тысяч военных.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Россия "не стремится к конфликту", несмотря на обеспокоенность европейских союзников по поводу потенциальных пробелов в безопасности, которые могут возникнуть в результате планов Вашингтона вывести ключевые военные силы.