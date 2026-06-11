КПП "Шегини – Медика" все же будет пропускать автобусы на выезд в Польшу в течение лета

После переговоров Украины и Польши польская сторона согласилась на летний период отказаться от запланированного решения о приостановлении оформления автобусов на КПП "Шегини – Медика" на въезд в Польшу в связи с ремонтами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил в своих соцсетях вице-премьер по восстановлению – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Вице-премьер сообщил, что автобусное движение через пункт пропуска "Шегини – Медика", который является одним из самых загруженных на польской границе, летом будет работать без ограничений.

"После переговоров между Министерством развития громад и территорий Украины и Министерством внутренних дел Республики Польша при содействии посольства Украины в Польше достигнута договоренность: автобусное движение через пункт пропуска "Шегини – Медика" не будет остановлено в течение летнего сезона даже во время проведения ремонтных работ", – объявил Алексей Кулеба.

"Это позволит сохранить стабильное транспортное сообщение между Украиной и Польшей для пассажиров и международных перевозчиков. Спасибо польским коллегам и посольству Украины в Республике Польша за конструктивный диалог и быстрое решение вопроса в интересах граждан обоих государств", – добавил вице-премьер.

Перед этим 10 июня объявили, что пропуск автобусов из Украины в Польшу на КПП "Шегини – Медика" приостановят до ноября 2027 года в связи с ремонтными работами. Ремонты начнутся с 15 июня.

Напомним, с 10 апреля на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС полноценно заработала новая система въезда граждан иностранных государств – EES (Entry/Exit System).

О том, как началось ее применение, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы показал первый день новых правил въезда в ЕС.