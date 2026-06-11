В Польше запустили сбор средств на автобусы для Винницы после скандала

Польские активисты запустили сбор средств с целью выкупить у города Кельце старые автобусы, чтобы передать их Виннице.

Как пишет "Европейская правда", сбор на платформе Zrzutka.pl запустил фонд Sikorki na Ukrainie.

Целью активистов является сбор 500 тысяч злотых.

"Сумма значительная, но за эти деньги мы попробуем выкупить у города Кельце упомянутые автобусы и передать их непосредственно туда, где они крайне нужны – жителям Винницы", – говорится в описании сбора.

Речь идет о 15 автобусах 17-летней давности, которые, как отмечают активисты, скорее всего, сгниют на площадке или пойдут на металлолом.

"500 тысяч злотых – это для государственного бюджета мелочь. Для местных политиков шумиха вокруг помощи – это бесплатный повод набрать себе очки в опросах. Для нас – это реальная цена доказательства того, что настоящая солидарность все еще существует, и мы не позволим, чтобы политиканство блокировало суровую логистику", – отмечают активисты.

По состоянию на вечер 11 июня удалось собрать почти 57 тысяч злотых.

"Если приобретение и передача автобусов окажется невозможной по причинам, не зависящим от организатора сбора средств, средства будут направлены на цели, связанные с защитой гражданского населения от российских воздушных налетов", – добавили инициаторы сбора.

Напомним, накануне мэр города Кельце Агата Войда сообщила, что вокруг запроса Винницы о помощи автобусами в последние дни возникло много лжи, манипуляций и "обычной человеческой подлости", в связи с чем мэр Винницы Сергей Моргунов принял решение отозвать просьбу о передаче автобусов.

Вместе с тем фракция партии "Право и справедливость" в городском совете Кельце направила председателю совета Мачею Якубчику резолюцию, в которой призывает мэра Винницы изменить название улицы Степана Бандеры. Однако голосование провалилось.

В Польше в последние дни также развернулся скандал из-за решения президента Украины назвать в честь героев УПА один из военных центров ССО.

Подробнее на эту тему: Ловушка Белого Орла: как угрозы Зеленскому сыграли против самого президента Польши