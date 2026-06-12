В Британии объявили имя нового министра обороны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что новым министром обороны в его правительстве станет Дэн Джарвис.

Заявление главы британского правительства приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Джарвис заменит на посту министра обороны Джона Хили, который ушел в отставку из-за несогласия с оборонными расходами.

"Моя главная обязанность – обеспечить безопасность британского народа, и я всегда буду делать все необходимое для защиты нашей национальной безопасности. Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны в период, когда мы укрепляем наши вооруженные силы и противостоим растущим угрозам, с которыми сталкивается наша страна", – говорится в заявлении Стармера.

Дэн Джарвис. Фото: Sky News

Джарвис является депутатом от округа Барнсли-Норт с 2011 года, а с 2018 по 2022 год занимал должность мэра Южного Йоркшира.

Когда после всеобщих выборов 2024 года к власти пришла Лейбористская партия, его назначили министром по вопросам безопасности в Министерстве внутренних дел, где он работал до назначения министром.

Ранее, с 1997 по 2011 год, Джарвис служил офицером в парашютном полку.

В то время его отправляли на службу в Косово, Сьерра-Леоне, Ирак и Афганистан.

Напомним, Джон Хили подал в отставку в четверг из-за несогласия с планами правительства по оборонным расходам, которые, по его мнению, не соответствуют уровню угроз, с которыми столкнулась страна.

План оборонных инвестиций, споры по поводу которого продолжаются с начала года, также вызвал критику со стороны военных чиновников страны. В четверг стало известно, что начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным.

Дефицит финансирования на восстановление Королевского флота, армии и Королевских ВВС оценивался как минимум в 28 млрд фунтов стерлингов (32 млрд евро).

На прошлой неделе начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон публично выразил обеспокоенность тем, что стране не хватает времени для укрепления собственной обороны в ответ на угрозу со стороны России.