Сейм Латвии одобрил ужесточение миграционного законодательства

Сейм Латвии в окончательном чтении принял новый Закон об иммиграции, который предусматривает более жесткий миграционный контроль, усиленный надзор за гражданами третьих стран и новые требования к их интеграции.

Об этом сообщает LSM, передает "Европейская правда".

За принятие нового закона проголосовали 65 депутатов Сейма, против – 17 депутатов.

Цель закона – введение новой иммиграционной системы, охватывающей въезд граждан третьих стран, их пребывание, трудоустройство, интеграцию и процедуры выселения, а также снижение рисков фиктивной иммиграции и нелегальной занятости.

Председатель парламентской Комиссии по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции Раймонд Бергманис подчеркнул, что это регулирование является "важным шагом к формированию более безопасной, прозрачной и соответствующей интересам Латвии миграционной политики", в том числе и с экономической точки зрения.

Закон предусматривает существенное усиление пограничного контроля путем введения скрининга граждан третьих стран на внешних границах и процедур возвращения на границе в соответствии с новыми миграционными правилами Европейского Союза.

Закон также предусматривает более широкое использование биометрических данных и обмен информацией с базами данных ЕС, что призвано улучшить идентификацию лиц и поможет более эффективно предотвращать угрозы безопасности.

Закон уточняет порядок выдачи виз и видов на жительство, вводя более четкие сроки и процедуры, а также расширяя основания для отказа в выдаче и аннулирования документов в случаях, когда выявлена угроза общественному порядку или безопасности.

Предусматривается также более строгий контроль еще до въезда в страну, то есть вводится обязанность предоставлять информацию о цели въезда и условиях пребывания.

В законе закреплена система требований к интеграции, включая требования программы ранней интеграции и знания государственного языка. Кроме того, усилен контроль за трудоустройством и обучением граждан третьих стран для снижения рисков фиктивной занятости и фиктивного обучения; повышена ответственность работодателей и учебных заведений.

Ранее парламент Греции одобрил законопроект, который ускоряет депортацию просителей убежища, которым было отказано, и позволяет их перевод в центры за пределами ЕС.

На прошлой неделе законодатели и правительства Европейского Союза договорились о новых правилах, позволяющих странам отправлять мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в центры в третьих странах, что вызвало резкую критику со стороны правозащитных групп.

Новые правила еще должны быть одобрены Советом ЕС и Европейским парламентом.