В ЄС попередили Швейцарію про наслідки пропозиції про обмеження кількості населення

В Європейській комісії попередили Швейцарію про те, що результати референдуму про обмеження чисельності населення країни 10 мільйонами вплинуть на відносини Берна з Брюсселем.

Про це речник Єврокомісії заявив виданню Euractiv, передає "Європейська правда".

Референдум, запланований на 14 червня, має на меті затвердити обмеження у в'їзді до країни новим приїжджим, якщо чисельність населення Швейцарії наближатиметься до 10 мільйонів.

В ЄС заявили, що уважно стежать за голосуванням.

"Вільне пересування осіб є ключовим компонентом наших відносин. Саме на цій основі ми розглядатимемо результати цього голосування", – заявив речник Європейської комісії.

Швейцарія не входить до ЄС, але застосовує багато правових стандартів блоку для забезпечення безперебійної торгівлі зі своїми сусідами. Вона також бере участь у Шенгенській зоні та дозволяє вільне пересування з країнами Євросоюзу.

Оскільки вільне пересування дає громадянам ЄС право жити та працювати у Швейцарії, регулювання чисельності населення буде важко забезпечити без обмеження цих прав.

Якщо Берн розірве угоду про вільне пересування з Європейським Союзом, інші пов'язані з нею угоди також можуть автоматично зупинитися, зокрема домовленість щодо доступу країни до ринків ЄС.

Населення Швейцарії зросло з 7,2 мільйона на початку 2000-х років до трохи більш як 9 мільйонів у 2026 році. За даними аналітичного центру Avenir Suisse, з приблизно двох мільйонів новоприбулих близько 64% ​​є громадянами ЄС.

Обмежити чисельність населення до 10 мільйонів запропонувала ультраправа Швейцарська народна партія (SVP).

Уряд країни закликав громадян голосувати проти цієї пропозиції на референдумі.Там наголосили, що ця ініціатива зашкодить співпраці з Європейським Союзом та економіці через обмеження ринку праці.

Згідно з новим опитуванням, більшість громадян Швейцарії виступає проти законопроєкту, який має обмежити чисельність населення країни 10 мільйонами.