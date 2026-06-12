В ЕС предупредили Швейцарию о последствиях предложения об ограничении численности населения

В Европейской комиссии предупредили Швейцарию о том, что результаты референдума об ограничении численности населения страны 10 миллионами повлияют на отношения Берна с Брюсселем.

Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии заявил изданию Euractiv, передает "Европейская правда".

Референдум, запланированный на 14 июня, направлен на утверждение ограничений на въезд в страну новых приезжих, если численность населения Швейцарии приблизится к 10 миллионам.

В ЕС заявили, что внимательно следят за голосованием.

"Свободное передвижение лиц является ключевым компонентом наших отношений. Именно на этой основе мы будем рассматривать результаты этого голосования", – заявил представитель Европейской комиссии.

Швейцария не входит в ЕС, но применяет многие правовые стандарты блока для обеспечения бесперебойной торговли со своими соседями. Она также участвует в Шенгенской зоне и позволяет свободное передвижение со странами Евросоюза.

Поскольку свободное передвижение дает гражданам ЕС право жить и работать в Швейцарии, регулирование численности населения будет трудно обеспечить без ограничения этих прав.

Если Берн расторгнет соглашение о свободном передвижении с Европейским Союзом, другие связанные с ним соглашения также могут автоматически прекратить действие, в частности договоренность о доступе страны к рынкам ЕС.

Население Швейцарии выросло с 7,2 миллиона в начале 2000-х годов до чуть более 9 миллионов в 2026 году. По данным аналитического центра Avenir Suisse, из примерно двух миллионов новоприбывших около 64% являются гражданами ЕС.

Ограничить численность населения до 10 миллионов предложила ультраправая Швейцарская народная партия (SVP).

Правительство страны призвало граждан голосовать против этого предложения на референдуме. Там подчеркнули, что эта инициатива нанесет ущерб сотрудничеству с Европейским Союзом и экономике из-за ограничения рынка труда.

Согласно новому опросу, большинство граждан Швейцарии выступает против законопроекта, который должен ограничить численность населения страны 10 миллионами.