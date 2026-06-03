Швейцарці схиляються до відхилення пропозиції про обмеження кількості населення

Згідно з новим опитуванням, більшість громадян Швейцарії виступає проти законопроєкту, який має обмежити чисельність населення країни 10 мільйонами.

Про це повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, проведеним GFS Bern для суспільного мовника країни SRG, близько 52% респондентів виступають проти цієї пропозиції, тоді як 45% – її підтримують.

У дослідженні взяли участь 19 400 учасників, опитаних з 19 по 27 травня.

Попереднє опитування, проведене наприкінці квітня, показало, що думки швейцарців розділилися порівну – 47% підтримали обмеження і 47% висловилися проти.

Ініціатива, яка буде винесена на референдум 14 червня, передбачає, що чисельність постійного населення не повинна перевищувати 10 мільйонів до 2050 року, а також те, що Швейцарія має призупинити угоду про вільне пересування з ЄС.

Занепокоєння щодо швидкого зростання населення країни, яке минулого року збільшилося до 9,1 мільйона, та його впливу на громадську інфраструктуру сприяли підтримці цієї пропозиції.

Обмежити чисельність населення до 10 мільйонів запропонувала ультраправа Швейцарська народна партія (SVP).

Уряд країни закликав громадян голосувати проти цієї пропозиції на референдумі.Там наголосили, що ця ініціатива зашкодить співпраці з Європейським Союзом та економіці через обмеження ринку праці.