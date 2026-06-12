У Навроцького розповіли, що той жаліється на Україну, УПА та Бандеру за кордоном

Речник польського президента Рафал Лешкевич заявив, що Кароль Навроцький піднімає на міжнародному рівні питання польсько-українських історичних взаємин.

Фрагменти його інтерв’ю на телеканалі TV Republika наведені на сайті польського президента, передає "Європейська правда".

Він підкреслив, що нинішня ситуація з найменуванням українського підрозділу має важливий освітній вимір.

"Ми постійно говоримо про УПА, говоримо про це не тільки в Польщі. Ми переносимо цю дискусію також на міжнародний форум, яке має зрозуміти, чому це рішення президента України так негативно впливає на польсько-українські відносини. Не тільки в символічному, але й у політичному, соціальному вимірі", – пояснив він.

Він додав, що польська сторона очікує зміни рішення з боку президента Зеленського.

"Ще трохи почекаємо, чи змінить президент Зеленський своє рішення. Дипломатія керується принципами взаємності, тож тут це рішення має зустріти жорстку реакцію президента Кароля Навроцького", – сказав він.

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач раніше заявив, що від української сторони залежить, чи відбере Кароль Навроцький орден в українського колеги Володимира Зеленського.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що президент Володимир Зеленський не хотів навмисно образити Польщу присвоєнням українському підрозділу найменування "Героїв УПА", але, на думку Туска, українській стороні бракує чутливості.

У понеділок у Польщі відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського.

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