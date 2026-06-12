У Навроцкого рассказали, что тот жалуется на Украину, УПА и Бандеру за рубежом

Представитель польского президента Рафал Лешкевич заявил, что Кароль Навроцкий поднимает на международном уровне вопрос польско-украинских исторических взаимоотношений.

Фрагменты его интервью на телеканале TV Republika приведены на сайте польского президента, передает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация с наименованием украинского подразделения имеет важное образовательное измерение.

"Мы постоянно говорим об УПА, говорим об этом не только в Польше. Мы переносим эту дискуссию также на международный форум, который должен понять, почему это решение президента Украины так негативно влияет на польско-украинские отношения. Не только в символическом, но и в политическом, социальном измерении", – пояснил он.

Он добавил, что польская сторона ожидает изменения решения со стороны президента Зеленского.

"Еще немного подождем, изменит ли президент Зеленский свое решение. Дипломатия руководствуется принципами взаимности, поэтому здесь это решение должно встретить жесткую реакцию президента Кароля Навроцкого", – сказал он.

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач ранее заявил, что от украинской стороны зависит, отберет ли Кароль Навроцкий орден у украинского коллеги Владимира Зеленского.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел намеренно обидеть Польшу присвоением украинскому подразделению наименования "Героев УПА", но, по мнению Туска, украинской стороне не хватает чувствительности.

В понедельник в Польше состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского.

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