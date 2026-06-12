Номінований прем’єр Румунії розіслав парламентським партіям список міністрів

Номінований президентом на посаду прем’єр-міністра Румунії Еуджен Томак презентував перелік міністрів свого уряду та надав його політичним партіям.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

12 червня Томак розіслав парламентським політичним партіям перелік міністрів, яких пропонує до складу свого уряду – це 19 посад включно з прем’єрською.

Як і лунало в інсайдах від джерел, на посаду очільника МЗС пропонують дипломата Луку Нікулеску.

Проте кандидатура міністра оборони змінилася – на цю посаду у підсумку номінований Денуц Себастьян Некулеску. Некулеску – кар’єрний дипломат, нині постпред Румунії при НАТО.

На посади віцепрем’єрів номіновані Сорін Костреє, якому Томак хоче дати також портфель міністра освіти; Валеріу Ністор та Богдан Думітру (без профільних портфелів).

За словами джерел, програма уряду ще не фіналізована.

Шанси на затвердження "технократичного" уряду Еуджена Томака залишаються непевними. Національно-ліберальна партія Румунії (PNL) вже офіційно вирішила не підтримувати його.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана – який є представником PNL.

Неофіційно повідомляють, що президент вже має "план Б" на випадок, якщо у парламенті не знайдеться достатньо голосів для затвердження уряду Томака.