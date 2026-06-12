Рубіо від імені США привітав російський народ з днем Росії

Держсекретар США Марко Рубіо привітав російський народ з днем Росії, висловивши надію на його процвітаюче майбутнє і більш конструктивні відносини між країнами.

Заяву поширила пресслужба Держдепу, передає "Європейська правда".

Рубіо заявив, що вітає російський народ від імені Сполучених Штатів.

"Сполучені Штати як і раніше віддані справі досягнення мирного врегулювання війни між Росією та Україною. Ми зберігаємо надію, що міцний мир прокладе шлях до більш процвітаючого майбутнього для російського народу та до більш конструктивних відносин між нашими двома країнами", – йдеться у заяві.

Торік Рубіо також виступав з привітаннями для російського народу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга тоді заявив, що йому було "неприємно" читати привітання "деяких країн" до дня Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо у травні констатував призупинення мирних переговорів щодо України, але висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва у випадку, якщо перемовини будуть конструктивними.

Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого тристоронні перемовини за участі України, США та Росії фактично призупинилися. Україна та Росія, утім, продовжували тримати зі США двосторонні контакти.