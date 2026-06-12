Рубио от имени США поздравил российский народ с днем России
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил российский народ с днем России, выразив надежду на его процветающее будущее и более конструктивные отношения между странами.
Заявление распространила пресс-служба Госдепа, передает "Европейская правда".
Рубио заявил, что приветствует российский народ от имени Соединенных Штатов.
"Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу достижения мирного урегулирования войны между Россией и Украиной. Мы сохраняем надежду, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему для российского народа и к более конструктивным отношениям между нашими двумя странами", – говорится в заявлении.
В прошлом году Рубио также выступал с поздравлениями для российского народа.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига тогда заявил, что ему было "неприятно" читать поздравления "некоторых стран" ко дню России.
Госсекретарь США Марко Рубио в мае констатировал приостановку мирных переговоров по Украине, но выразил готовность Вашингтона к дальнейшему посредничеству в случае, если переговоры будут конструктивными.
После начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России фактически приостановились.
Украина и Россия, впрочем, продолжали держать с США двусторонние контакты.