Госсекретарь США Марко Рубио поздравил российский народ с днем России, выразив надежду на его процветающее будущее и более конструктивные отношения между странами.

Заявление распространила пресс-служба Госдепа, передает "Европейская правда".

Рубио заявил, что приветствует российский народ от имени Соединенных Штатов.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу достижения мирного урегулирования войны между Россией и Украиной. Мы сохраняем надежду, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему для российского народа и к более конструктивным отношениям между нашими двумя странами", – говорится в заявлении.

В прошлом году Рубио также выступал с поздравлениями для российского народа.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига тогда заявил, что ему было "неприятно" читать поздравления "некоторых стран" ко дню России.

Госсекретарь США Марко Рубио в мае констатировал приостановку мирных переговоров по Украине, но выразил готовность Вашингтона к дальнейшему посредничеству в случае, если переговоры будут конструктивными.

После начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России фактически приостановились.

Украина и Россия, впрочем, продолжали держать с США двусторонние контакты.