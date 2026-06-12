ЗМІ: країни ЄС схвалили компромісний варіант реформи прав пасажирів літаків

У п’ятницю в другій половині дня посли ЄС схвалили остаточний компроміс щодо реформи прав авіапасажирів, про який домовилися головування Кіпру в Раді Євросоюзу та Європейський парламент.

Про це повідомили Politico чотири дипломати, передає "Європейська правда".

За словами одного з дипломатів, компроміс забезпечив підтримку, що значно перевищує поріг кваліфікованої більшості, необхідний для прийняття рішення.

Текст ще має бути схвалений депутатами Європарламенту, які входять до складу погоджувального комітету – спільного органу, скликаного для вирішення розбіжностей між парламентом та країнами-членами щодо цього питання – до кінцевого терміну в понеділок. Потім він перейде до завершальних етапів законодавчого процесу, включаючи голосування на пленарному засіданні парламенту, яке очікується в липні.

Компроміс, спрямований на досягнення кращого балансу між інтересами авіакомпаній та правами пасажирів, зберігає кілька ключових елементів чинної системи, зокрема поріг затримки у три години, що надає право на компенсацію, та розміри компенсації від 250 до 600 євро залежно від тривалості польоту.

Він також запроваджує обов’язок для авіакомпаній надавати пасажирам, чиї рейси скасовано або затримано щонайменше на три години, "чіткі інструкції щодо подання заявки" на компенсацію. Це положення має на меті підвищити обізнаність про права пасажирів серед мандрівників, більшість з яких наразі не вимагають компенсації.

Однак співзаконодавці вирішили не вводити обов’язок для авіакомпаній надсилати пасажирам або заздалегідь заповнену форму компенсації, або пряме посилання на форму заяви – дві пропозиції, які просували депутати Європарламенту і які були частиною попередніх проєктів, але не змогли забезпечити достатньої підтримки серед країн-членів.

Реформа була спочатку запроваджена у 2013 році, але багаторічні суперечки між інституціями ЄС, зростаюча недовіра та суперечливі інтереси галузі призвели до численних затримок.

Нагадаємо, британське Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) розпочало розслідування проти ірландського перевізника Ryanair щодо зборів, які батьки повинні сплачувати за те, щоб сидіти поруч зі своїми дітьми у літаку.

У травні авіакомпанія Ryanair оголосила про зміну правил реєстрації та здачі багажу в аеропортах своєї мережі; нововведення набуде чинності з 10 листопада 2026 року.