СМИ: страны ЕС одобрили компромиссный вариант реформы прав пассажиров самолетов

В пятницу во второй половине дня послы ЕС одобрили окончательный компромисс по реформе прав авиапассажиров, о котором договорились председательство Кипра в Совете Евросоюза и Европейский парламент.

Об этом сообщили Politico четыре дипломата, передает "Европейская правда".

По словам одного из дипломатов, компромисс обеспечил поддержку, значительно превышающую порог квалифицированного большинства, необходимый для принятия решения.

Текст еще должен быть одобрен депутатами Европарламента, которые входят в состав согласительного комитета – совместного органа, созванного для решения разногласий между парламентом и странами-членами по этому вопросу – до конечного срока в понедельник. Затем он перейдет к завершающим этапам законодательного процесса, включая голосование на пленарном заседании парламента, которое ожидается в июле.

Компромисс, направленный на достижение лучшего баланса между интересами авиакомпаний и правами пассажиров, сохраняет несколько ключевых элементов действующей системы, в частности порог задержки в три часа, дающий право на компенсацию, и размеры компенсации от 250 до 600 евро в зависимости от продолжительности полета.

Он также вводит обязанность для авиакомпаний предоставлять пассажирам, чьи рейсы отменены или задержаны минимум на три часа, "четкие инструкции по подаче заявки" на компенсацию. Это положение имеет целью повысить осведомленность о правах пассажиров среди путешественников, большинство из которых пока не требуют компенсации.

Однако созаконодатели решили не вводить обязанность для авиакомпаний отправлять пассажирам или заранее заполненную форму компенсации, или прямую ссылку на форму заявления – два предложения, которые продвигали депутаты Европарламента и которые были частью предыдущих проектов, но не смогли обеспечить достаточной поддержки среди стран-членов.

Реформа была первоначально введена в 2013 году, но многолетние споры между институтами ЕС, растущее недоверие и противоречивые интересы отрасли привели к многочисленным задержкам.

Напомним, британское Управление по вопросам конкуренции и рынков (CMA) начало расследование против ирландского перевозчика Ryanair по сборам, которые родители должны платить за то, чтобы сидеть рядом со своими детьми в самолете.

В мае авиакомпания Ryanair объявила об изменении правил регистрации и сдачи багажа в аэропортах своей сети; нововведение вступит в силу с 10 ноября 2026 года.