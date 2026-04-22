Ryanair збільшить час від закриття реєстрації в аеропортах до вильоту

Авіакомпанія Ryanair оголосила про зміну правил реєстрації та здачі багажу в аеропортах своєї мережі; нововведення набуде чинності з 10 листопада 2026 року.

Про це йдеться в офіційній заяві, передає "Європейська правда".

Згідно з повідомленням перевізника, відтепер реєстрація в аеропорту та здача багажу закриватимуться за 60 хвилин до запланованого вильоту, тоді як раніше цей термін становив 40 хвилин.

У компанії зазначили, що зміна має дати пасажирам більше часу для проходження контролю безпеки та паспортного контролю, особливо в години пікового навантаження.

У Ryanair заявили, що нові правила передусім стосуються приблизно 20% пасажирів, які здають багаж. Для решти 80%, які подорожують лише з ручною поклажею, нічого не зміниться: вони й надалі проходитимуть онлайн-реєстрацію перед прибуттям до аеропорту та прямуватимуть одразу до зони безпеки й виходу на посадку.

Крім того, авіакомпанія активно впроваджує кіоски самообслуговування для здачі багажу.

Очікується, що до жовтня вони працюватимуть більш ніж у 95% аеропортів мережі. Такі кіоски інтегровані з мобільним додатком перевізника і дозволяють пасажирам самостійно оформлювати багаж та друкувати бірки, що має скоротити черги й пришвидшити обслуговування.

