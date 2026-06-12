Мадьяр рассказал своим избирателям, почему согласовал начало вступительных переговоров Украины с ЕС

Премьер Венгрии Петер Мадьяр объяснил, что согласовал открытие первого переговорного кластера для Украины после решения Киева об изменении национального плана защиты меньшинств в редакции, согласованной с государствами-членами ЕС.

Об этом он заявил в видеоролике, размещенном на его странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Мадьяр отметил, что за несколько недель его правительству удалось решить то, чего его предшественнику Виктору Орбану не удалось за десять лет, и права венгерского меньшинства теперь гарантированы. Он называет соглашение историческим.

Он заверил, что Будапешту удалось достичь также гарантии со стороны Европейского Союза по выполнению двустороннего соглашения, которое регулирует права закарпатских венгров.

"Украинская сторона официально обязалась выполнить все пункты и включила это соглашение в План действий ЕС по меньшинствам", – говорится в заметке Мадьяра, который сопровождает видеоролик.

По его словам, это означает, что выполнение обязательств, предусмотренных венгерско-украинской договоренностью о правах меньшинств и направленных на урегулирование прав венгерского меньшинства Закарпатья, отныне стало также требованием Европейского Союза. Как отметил Мадьяр, выполнение этих обязательств в будущем постоянно будут контролировать Еврокомиссия и Европейский совет.

"Если Украина не выполнит в установленные сроки свои обязательства по правам венгерского меньшинства, она не сможет двигаться дальше в процессе вступления в Европейский Союз", – заявил Мадьяр.

По его словам, достигнутые договоренности стали предпосылкой того, что Венгрия дала согласие на открытие первого переговорного кластера между Украиной и ЕС.

В то же время Мадьяр напомнил, что открытие первого переговорного кластера является лишь первым шагом в долгом и сложном процессе.

Как сообщалось, в пятницу ЕС официально подтвердил начало вступительных переговоров с Украиной.

Перед этим Украина выполнила последнее требование Венгрии для открытия кластера переговоров о вступлении.

О плане действий в отношении меньшинств читайте в статье: "Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое должно открыть движение Украины в ЕС"