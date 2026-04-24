Польща перехопила російські винищувачі над Балтійським морем

Повітряні сили Польщі перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем, це вже третій подібний інцидент від початку квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", на платформі X повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Під час перехоплення літаків РФ Польща залучила винищувачі F-16.

"Польські винищувачі F-16 перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем. Будь-яке порушення безпеки Польщі та регіону зустріне негайну реакцію НАТО", – написав заступник міністра оборони.

Про деталі операції поки не повідомляється.

Як повідомлялося, 10 квітня польські винищувачі F-16 перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. В Оперативному командуванні збройних сил Польщі уточнили, що літак не порушив повітряний простір країни, але рухався без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Також писали, що польські винищувачі 8 квітня перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем.

У березні польські військові також перехопили російський літак Іл-20 над Балтійським морем.