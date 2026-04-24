Польща перехопила російські винищувачі над Балтійським морем
Повітряні сили Польщі перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем, це вже третій подібний інцидент від початку квітня.
Про це, як пише "Європейська правда", на платформі X повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
Під час перехоплення літаків РФ Польща залучила винищувачі F-16.
"Польські винищувачі F-16 перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем. Будь-яке порушення безпеки Польщі та регіону зустріне негайну реакцію НАТО", – написав заступник міністра оборони.
Про деталі операції поки не повідомляється.
Як повідомлялося, 10 квітня польські винищувачі F-16 перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. В Оперативному командуванні збройних сил Польщі уточнили, що літак не порушив повітряний простір країни, але рухався без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.
Також писали, що польські винищувачі 8 квітня перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем.
У березні польські військові також перехопили російський літак Іл-20 над Балтійським морем.