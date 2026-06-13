Суд у США відхилив апеляцію щодо збереження імені Трампа на фасаді Центру Кеннеді

Апеляційний суд у Вашингтоні відхилив термінову апеляцію, метою якої було призупинити видалення імені президента США Дональда Трампа з фасаду Центру Кеннеді.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Клопотання було подане Міністерством юстиції США та представниками керівництва центру, призначеними Трампом.

Вони просили тимчасово зупинити виконання попереднього рішення окружного судді Крістофера Купера, який раніше постановив, що ім’я Трампа було додано до будівлі незаконно та має бути видалене.

Купер також відмовив у попередній спробі зберегти напис, після чого керівництво Центру Кеннеді почало процес його демонтажу, зокрема прибрало ім’я Трампа з офіційного вебсайту та внутрішніх документів установи.

Окремо суд також тимчасово заблокував плани закриття Центру Кеннеді на реконструкцію, яку раніше оцінювали у $257 млн.

Писали, що Трампу можуть заборонити перейменовувати будь-які федеральні будівлі, земельні ділянки або інші об'єкти на свою честь.

Трамп раніше запевнив, що не планує називати своїм іменем нову бальну залу Білого дому, для будівництва якої знесли східне крило комплексу.

У вересні президент США підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of War).