Суд в США отклонил апелляцию о сохранении имени Трампа на фасаде Центра Кеннеди

Апелляционный суд в Вашингтоне отклонил срочную апелляцию, целью которой было приостановить удаление имени президента США Дональда Трампа с фасада Центра Кеннеди.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Ходатайство было подано Министерством юстиции США и представителями руководства центра, назначенными Трампом.

Они просили временно приостановить исполнение предыдущего решения окружного судьи Кристофера Купера, который ранее постановил, что имя Трампа было добавлено к зданию незаконно и должно быть удалено.

Купер также отказал в предыдущей попытке сохранить надпись, после чего руководство Центра Кеннеди начало процесс его демонтажа, в частности удалило имя Трампа с официального веб-сайта и внутренних документов учреждения.

Кроме того, суд также временно заблокировал планы закрытия Центра Кеннеди на реконструкцию, которую ранее оценивали в $257 млн.

Сообщалось, что Трампу могут запретить переименовывать любые федеральные здания, земельные участки или другие объекты в свою честь.

Трамп ранее заверил, что не планирует называть своим именем новый бальный зал Белого дома, для строительства которого снесли восточное крыло комплекса.

В сентябре президент США подписал исполнительный указ о присвоении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of War).