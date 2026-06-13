Суд в США отклонил апелляцию о сохранении имени Трампа на фасаде Центра Кеннеди
Апелляционный суд в Вашингтоне отклонил срочную апелляцию, целью которой было приостановить удаление имени президента США Дональда Трампа с фасада Центра Кеннеди.
Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".
Ходатайство было подано Министерством юстиции США и представителями руководства центра, назначенными Трампом.
Они просили временно приостановить исполнение предыдущего решения окружного судьи Кристофера Купера, который ранее постановил, что имя Трампа было добавлено к зданию незаконно и должно быть удалено.
Купер также отказал в предыдущей попытке сохранить надпись, после чего руководство Центра Кеннеди начало процесс его демонтажа, в частности удалило имя Трампа с официального веб-сайта и внутренних документов учреждения.
Кроме того, суд также временно заблокировал планы закрытия Центра Кеннеди на реконструкцию, которую ранее оценивали в $257 млн.
Сообщалось, что Трампу могут запретить переименовывать любые федеральные здания, земельные участки или другие объекты в свою честь.
Трамп ранее заверил, что не планирует называть своим именем новый бальный зал Белого дома, для строительства которого снесли восточное крыло комплекса.
В сентябре президент США подписал исполнительный указ о присвоении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of War).