В Литве затронуты авиарейсы из-за тревоги, вызванной метеозондом

Ряд авиарейсов в Литве был затронут после того, как утром 13 июня Вооруженные силы страны сообщили о потенциальной воздушной угрозе.

Об этом свидетельствуют данные Литовской ассоциации аэропортов (LTOU), передает LRT, пишет "Европейская правда".

По данным LTOU, временные ограничения в аэропорту коснулись трех рейсов и примерно 480 пассажиров.

Два самолета были перенаправлены в Ригу, а один – в Каунас. Сейчас все рейсы, которых это коснулось, возвращаются в Вильнюс.

Как известно, в субботу, 13 июня, Литва предупредила жителей Вильнюса о возможном вторжении дрона в ее воздушное пространство, но впоследствии сообщила, что тревога была вызвана метеорологическим аэростатом.

Из-за потенциальной воздушной угрозы работа аэропорта Вильнюса была временно приостановлена; однако после снятия воздушной угрозы работа возобновилась.

Напомним, в середине мая в Литве задержали 27 человек, среди которых государственные служащие, в связи с контрабандой метеозондами.

Ночью 13 мая аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за очередных метеозондов с контрабандой с территории Беларуси. Из-за этого один рейс развернули на пути, а еще один отменили.